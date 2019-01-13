Aydınlatma direğine vurarak durdu

Girne - Lefkoşa anayolunda akşam üzeri meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 17:20 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu 1-2'nci km'leri arasında, 20 yaşındaki kadın Sabina ALIMOVA, yönetimindeki NS 374 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak tekrar kontrolsüzce yola giriş yapıp orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.