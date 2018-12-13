Ayakkabı ve eşofmanları giyip mağazadan ayrıldı

Lefkoşa’da Nike mağazasında soyunma odasına girip, 245 TL değerindeki eşofman ve 485 TL değerindeki spor ayakkabıları giyip, ödeme yapmadan mağazadan ayrılan Ahmad Adamu Muhammad tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat” suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmad Adamu Muhammad, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Nezaket Küpe olayla ilgili olarak şahadet verdi. Küpe, zanlı Ahmad Adamu Muhammad’ın 11 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren Nike isimli mağazaya giderek soyunma odasına girip, 245 TL değerindeki eşofman ve 485 TL değerindeki spor ayakkabıları giyip, ödeme yapmadan mağazadan ayrıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Nezaket Küpe, zanlının KKTC’de öğrenci statüsünde olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.