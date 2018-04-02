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Ayağını çapa makinesine kaptırdı

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Meriç köyünde bir bahçe içinde çapa makinesini çalışır vaziyette tamir etmeye çalışan Osman Sarpkaya dikkatsizliği sonucunda ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Ayağını çapa makinesine kaptırdı
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Polisten verilen bilgiye göre  dün saat 17:00 sıralarında, Meriç köyünde, bir şahsın kullanımında bulunan traktörün arkasında takılı çapa makinesi ile bir bahçe içerisinde çapa işi yaptığı sırada, o esnada yardım için orada bulunan 52 yaşındaki Osman Sarpkaya, çalışır durumda bulunan çapa makinesinin rayını kısaltmaya çalıştığı sırada sağ ayağını çapa makinesine kaptırması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Osman Sarpkaya kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, soruşturma devam etmekte.

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