Tuzla bölgesinde meydana gelen traktör kazasında kendi kullandığı traktörün altında kalan Yeniboğaziçi sakini 36 yaşındaki Erdinç Özkahraman’ın ayağı diz kapağından ve kolu ise omuzundan koptu

Murat Aslan

Hamitköy’de önceki gün ölümle sonuçlanan traktör kazasının ardından dün Mağusa’ya bağlı Tuzla yakınlarından kötü bir traktör kazası haberi daha geldi.

Kendi kullandığı traktörün altında kalan Yeniboğaziçi sakini 36 yaşındaki Erdinç Özkahraman’ın ayağı diz kapağından ve kolu omuzundan koptu.

Kaza dün saat 15:00 sıralarında Gazimağusa da St.Barnabas Kral Mezarlığı’nın doğu kısmında bulunan tarla içerisinde meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, kaza, Özkahraman'ın saat 15.00 sıralarında henüz plakası tespit edilemeyen traktörle tarla sürdüğü bir sırada, kayalara takılan sabanı kurtarmak için inmeye çalıştığı traktörün hareket etmesi sonucu meydana geldi.

Sağ el ve sağ bacağının traktörün altında kalması sonucu yaralanan Özkahraman, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özkahraman’ın ayağı diz kapağından ve kolu omuzundan koptu.

