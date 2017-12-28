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Avlanırken kardeşi tarafından vuruldu

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Koruçam’da avlanan 68 yaşındaki Ş.A.R, keklik vurmaya çalışırken kardeşi Hasan Rifater’i gözünden yaraladı.

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Avlanırken kardeşi tarafından vuruldu
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Polis açıklamasına göre, Rifater saçmanın isabet etmesiyle sol gözünden ciddi şekilde yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, kardeşi Ş.A.R. hakkında yasal işlem başlatıldı.
 

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