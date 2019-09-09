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Av koruma ekipleri kaçak av yapan 2 kişiyi yakaladı

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Av koruma ekipleri kaçak av yapan 2 kişiyi yakaladı
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Av Koruma ekipleri Beyarmudu-Türkmenköy arası sürekli ava kapalı bölgede avlanan iki avcıyı tespit ederek polise teslim etti.

Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Köprü barajında dün (08.09.19) devriye sırasında "140 İhbar Hattı"na gelen ihbarı değerlendiren Av Koruma ekipleri, Beyarmudu-Türkmenköy arası sürekli ava kapalı bölgede avlanırken koruma ekiplerini fark edip vurdukları avları atarak, araçlarını da orada bırakıp araziye kaçıp saklanan şahıslar, olay yerine polisin çağrılması sonucu bir müddet sonra kendileri gelerek suçlarını itiraf edip polise teslim olduğu bildirildi. Polisin, 2 adet çift namlulu av tüfeği, 5 adet fassa, 13 adet üveyik, 57 adet dolu Avcı marka 24/9 numara fişek, 26 adet boş fişek kovanını emare olarak alıp şahıslara yasal işlem başlattığı belirtildi.

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