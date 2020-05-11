Ataürk stadı ışıklarında tır devrildi

Lefkoşa'da dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Stadyumu Işıkları'nda bir tırın devrilmesi sonucunda trafik kilitlendi. Gönyeli-Mağusa istikametinin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkosa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, cezaevi ışıkları girişinde kereste yüklü bir tırın sanayi bölgesine dönüşe geçtiği sırada devrilmesi sonucu, Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi trafik akışına kapandı.

Trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmeye başlandı.