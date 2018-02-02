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Aslanköy'de feci kaza: 1 ölü

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Aslanköy'de feci kaza: 1 ölü
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Aslanköy'de bu akşam meydana gelen trafik kazasında, bir tırın arkasına çarpan aracın sürücüsü 27 yaşındaki Tolga Özkıraç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarındaki kazada, Aslanköy'den Gazimağusa istikametine giden 37 yaşındaki Cumali Polat'ın kullandığı ND 632 plakalı tıra, yolun 37'nci kilometresinde, aynı yönde seyreden Tolga Özkıraç (E-27) yönetimindeki PA 953 plakalı aracın arkasına çarpması sonucu iki araç sıkıştı ve yaklaşık 100 metre sürüklendi.

PA 953 plakalı araçta sıkışan Tolga Özkıraç, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Tolga Özkıraç'ın yaşamını kaybettiği bu akşamki kazayla, 2018 yılında trafikteki bilanço 6 ölüye yükseldi.

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