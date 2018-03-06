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Askerler ölümden döndü

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Alayköy –Türkeli yolunda kiralık araç sürücüsü tali yoldan anayola dikkatsizce giriş yaptı ve anayolda seyreden askeri araçla çarpıştı. Kazada, askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçtaki 3 kişi yararlandı. Yaralanan KTBK askerlerinin görev yapmak için adaya yeni geldikleri öğrenildi

Askerler ölümden döndü
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 Yine kiralık araç yine kaza! Alayköy –Türkeli yolunda kiralık araç sürücüsü tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaptı ve anayolda seyreden askeri araçla çarpıştı. Kazada, askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçtaki 3 kişi yararlandı

Alayköy –Türkeli yolunda dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, ML 944 Z plakalı kiralık araç sürücüsünün tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaparak o sırada Alayköy istikametine seyreden askeri aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. 

Kazada, askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçtaki 3 kişi yararlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

Kazada ağır yaralanan olmazken, kiralık araç sürücüsünün ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan KTBK askerlerinin görev yapmak için adaya yeni geldiği öğrenildi.

 

Adaya yeni gelen askerlerin çantaları yola savruldu

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