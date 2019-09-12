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Askeri mühimmat deposu yangını: Yaralı var

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Askeri mühimmat deposu yangını: Yaralı var
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Girne'nin Çatalköy bölgesinde bulunan askeri mühimmat deposu içerisinde meydana gelen yangın sonrasında yaşanan patlamalar ve yangın devam ediyor. Gelen ilgililere göre yaralılar olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklama  şu şekilde: 

"Bu sabah 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi ve patlamalar halen devam etmektedir. Şu an için herhangi bir yaralı veya can kaybı tespiti yoktur. Bölgede geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınmış olup, güvenlik açısından Girne - Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne - Esentpee Anayolu trafik akışına kapatılmıştır. Yangına henüz müdahale edilemiyor.

ACAPULCO OTEL BOŞALTILDI

Öte yandan askeri bölüğün yakınlarında olan Acapulco Otel'in tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı bildirildi.

Yangının başladığı ve büyük patlamaların olduğu ilk anlarda otelde bazı binalarda camların kırıldığı iddia edildi.

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