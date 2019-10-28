Askeri bölgeden Güney’e geçerken yakalandı

Lokmacı’da askeri yasak bölgeden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Folefac Akematih Collins suçüstü yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlı Folefac Akematih Collins tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal, zanlı Folefac Akematih Collins’in 26 Ekim’de saat 08.30’da Lokmacı bölgesinde bulunan ve birinci derecede askeri yasak bölge olan 7. Bölük Burç Nöbet yerindeki Katolik Kilisesi’nin yanından gizlice KKTC’den Güney Kıbrıs'a geçmek istediği esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının KKTC’deki yasal statüsünün araştırılması, ne amaçla KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediğinin soruşturulması ve temin edilecek ifadeler olduğunu belirtip, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.