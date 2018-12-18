Askeri bölgeden Güney’e geçerek Lokmacı’dan döndü

Güzelyurt’ta sakin İdris Borak, Lefke’de tespit edilemeyen bir yerden, askeri bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçti ve aynı gün Lokmacı Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapmak isterken tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefke’de “Birinci Derece Askeri Bölgeyi İhlal Etmek” suçlamasıyla tutuklanan zanlı İdris Borak, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Süreyya Sağıroğlu, 16 Aralık’ta Güzelyurt’ta sakin zanlı İdris Borak’ın Lefke’de tespit edilemeyen bir yerden, askeri bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve ayni gün Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmak isterken, belirlenerek, tutuklandığını mahkemeye aktardı. Sağıroğlu, güneye geçiş yaptığı yerin belirlenebilmesi ve zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı İdris Borak, polis tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.İnan, zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine ve darp iddiasıyla ilgili soruşturma yapılmasına karar verdi.