Askeri bölgede yakalandılar

Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e kaçak geçmek isteyen İnna Terranova ve Mohamed Sankhon, Küçük Kaymaklı’da askeri bölgeye girince tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzeyden Güneye geçmeye çalışırken suçüstü tutuklanan zanlılar İnna Terranova, Mohamed Sankhon ile Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalan zanlı Ahmed Muhammedoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Ahmed Muhammedoğlu 27 Aralık 2019 tarihinde saat 21.05 raddelerinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı Şehit Asteğmen Nafi Kıvanç Kışlası içerisinde, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlı İnna Terranova’nın ise 27 Aralık 2019 tarihinde saat 23.55 raddelerinde Çağlayan-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 5. Bölük içerisinde Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Mohamed Sankhon’un ise 28 Aralık 2019 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Surlariçi -Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 7. Bölük içerisinde, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis her 3 zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve alınan ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.