Asker Hasan kalbine yenildi

Lefke’nin tanınmış simalarından Asker Hasan hayatını kaybetti

Lefke'nin sevilen isimlerinden olan Asker Hasan dün akşam kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

1945 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelen ardından uzun yıllar Lefke’de ikamet eden 1974 yılına kadar TMT mücahidi olarak görev yapan 1976 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen Hasan Yılgör (Asker Hasan) dün akşam geçirdiği kalp kirizi sonucu Lefke’deki evinde vefat etti.

Lefke’nin sevilen ve sayılan simalarından birisi olan Asker Hasan’ın bu ölümü Lefke’yi yasa boğdu.

UBP eski başkanı ve eski başbakan Hüseyin Özgürgün'ün amcası olan Hasan Yılgör 5 Ocak 2020 pazar günü Lefke Orta Camiide kılınacak öğle namazına müteakip Lefke Kabristanlığına defnedilecek. (MHA)