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Aşırı süratliydi

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Girne’de bir otel şoförü olan ve geçtiğimiz akşam Veysel Can adlı yayaya çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Sök’ün kaza anında aşırı süratli seyrettiği belirlendi

Aşırı süratliydi

Evrim KAMALI

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker dün mahkemeye çıkarıldı.  Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Dilara İrdem, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Büyük Anadolu Otel önünde, önceki gün saat 19.00 sıralarında 42 yaşındaki Mahir Salman Söker’in yönetimindeki RF 453 plakalı salon araçla, çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve adada turist olarak bulunan 51 yaşındaki Veysel Can’a çarptığını söyledi.

Polis, Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının Girne’de bir otelde şoför olarak çalıştığını, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağını söyledi.

Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alınacağını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

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