Aşırı süratin sonu

Güzelyurt -Lefkoşa Anayolu’nun Türkeli kavşağı yakınlarında aşırı sürat nedeniyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün saat 08:30 sıralarında Güzelyurt -Lefkoşa Anayolu üzerinde, 28 yaşındaki Osman Ezder, yönetimindeki PJ 928 plakalı araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyrettiği sırada Türkeli çemberine geldiği zaman Türkeli çemberinden Lefkoşa istikametine doğru dönüşe geçen 30 yaşındaki Onural Karademir yönetimindeki TND 971 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PJ 928 plakalı araç orta refuj içerisinden karşı şeride geçti. Kaza sonucu yaralanan PJ 928 plakalı araç sürücüsü Osman Ezder kaldırıldığı Lefkoşa dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.