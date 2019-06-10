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Aşırı sürat yine kaza getirdi

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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde aşırısı sürat nedeniyle yaşanan kazada iki takla atan araçta üç kişi yaralandı

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Aşırı sürat yine kaza getirdi
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Lefkoşa’da günün ilk saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde aşırısı sürat nedeniyle yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, kazada üç kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Sanayi Caddesi boyunca HU 609 plakalı salon aracı kuzey istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Güzelyurt’da sakin 20 yaşındaki Doğukan Tarzan seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tarzan aracıyla yolun solundan yoldan çıkarak 2 takla attıktan sonra önü güney istikametine bakar şekilde tavanı üstünde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Doğukan Tarzan, araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 21 yaşındaki kadın Melisa Yıldız ve Güzelyurt’da sakin 28 yaşındaki Tayfun Ahçıeli 112 ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındılar.

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