banner237
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
8 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
21 0
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
80 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
144 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
13 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
10 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
33 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
129 0
banner82

Arkadaşının ehliyetiyle araç kiraladı

banner27

Lefkoşa’da bir kişi, arkadaşının ehliyetini çalarak kiralık araç şirketine gitti ve araç kiraladı

banner210
Arkadaşının ehliyetiyle araç kiraladı
banner215

 

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sakin 28 yaşındaki Simone Mutenbo, arkadaşının arabasından KKTC ehliyetini çalıp, araba kiralarken onun kimliğine büründüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Nezaket Küpe, 8 Aralık’ta Lefkoşa’da sakin Simone Mutenbo’nun, arkadaşı olan Jaswell Sıkazne’ya KKTC ehliyetini arabasından sirkat ettiğini belirtti.

Küpe, zanlının ayni gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Elite Rent A Car isimli kiralık araç şirketine gidip, sürüş ehliyetini görevliye sunarak başkasının kimliğine bürünüp, araç kiraladığını söyledi. Küpe, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Simone Mutenbo, “Ehliyeti çalmadım. Polis beni yakaladı”  dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.