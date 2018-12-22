Arkadaşının ehliyetiyle araç kiraladı

Lefkoşa’da bir kişi, arkadaşının ehliyetini çalarak kiralık araç şirketine gitti ve araç kiraladı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sakin 28 yaşındaki Simone Mutenbo, arkadaşının arabasından KKTC ehliyetini çalıp, araba kiralarken onun kimliğine büründüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Nezaket Küpe, 8 Aralık’ta Lefkoşa’da sakin Simone Mutenbo’nun, arkadaşı olan Jaswell Sıkazne’ya KKTC ehliyetini arabasından sirkat ettiğini belirtti.

Küpe, zanlının ayni gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Elite Rent A Car isimli kiralık araç şirketine gidip, sürüş ehliyetini görevliye sunarak başkasının kimliğine bürünüp, araç kiraladığını söyledi. Küpe, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Simone Mutenbo, “Ehliyeti çalmadım. Polis beni yakaladı” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.