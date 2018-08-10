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Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi tutuklandı

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Mağusa’da gece kulübüne giden Recep Bozkurt, kulüpte çalışan bir bayanı önce darp etti, ardından 200 TL parasını çalarak kaçtı. Polis, Bozkurt’un yakalanmasını engellemek için plan kurarak yurt dışına kaçıran Hasan Özer’i tutukladı

Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi tutuklandı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren bir gece kulübüne 5 Ağustos tarihinde müşteri olarak giden Recep Bozkurt, gece kulübünde çalışan bir bayanı önce ciddi şekilde darp ederek vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar oluşmasına neden oldu, ardından ise 200 TL parasını çalarak kaçtı. Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatan polis “Soygun”, “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarını işleyen Recep Bozkurt’un yakalanmasını engellemek için plan kurarak yurt dışına kaçırdığı ileri sürülen Hasan Özer’i tespit ederek tutukladı.  “Feri fail” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Özer, tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Hasan Özer’in 5 Ağustos tarihinde 04:00-09:50 saatleri arasında Recep Bozkurt’un Mağusa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarını işlediğini bildiği halde Bozkurt’un yakalanmasını engellemek amacıyla plan yaparak ayni tarihte Bozkurt’un Girne Turizm Limanından yurt dışına çıkış yapmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Yapılan soruşturmada zanlı Özer’in 8 Ağustos tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlının detaylı bir şekilde ifade verdiğini ve ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Hasan Özer’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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