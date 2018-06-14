Arkadan çarptığı aracı bankete savurdu

Lefkoşa -Girne Anayolu’nda öğle saatlerinde yaşanan kazada yürekler ağza gelirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza Lefkoşa -Girne Anayolu üzerinde saat 12:00 sıralarında, Ekrem Çaka yönetimindeki NZ 158 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Fatih Solak yönetimindeki NP 108 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan NP 108 plakalı araç bankete çarpıp takla attı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Fatih Solak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.