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Arıtma tesislerindeki tabelaları çaldılar

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Haspolat’ta arıtma tesisleri havuzunun üzerinde bulunan 14 adet 800 kilo ağırlığındaki alüminyum levhaları çaldıkları kameralardan tespit edilen Mahmut Yayar, Mehmet Bayram, Emrah Bayram ve Salih Kılıç tutuklandı

Arıtma tesislerindeki tabelaları çaldılar
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Evrim KAMALI

Haspolat’ta Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Arıtma Tesisleri havuzunun üzerinde bulunan 14 adet 800 kilogram ağırlığındaki alüminyum levhaları çalan zanlılar Mahmut Yayar, Mehmet Bayram, Emrah Bayram ve Salih Kılıç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı, zanlılar Mahmut Yayar, Mehmet Bayram, Emrah Bayram ve Salih Kılıç’ın 13 Mayıs’ta saat 23.30’da zanlı Mahmut Yayar’a ait GJ 028 plakalı araçla Haspolat’ta Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Arıtma Tesisleri havuzunun üzerinde bulunan 14 adet 800 kilogram ağırlığındaki alüminyum levhaların çalınmasıyla ilgili tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine tespit edilip mahkeme emriyle tutuklandığını ve zanlı Mahmut Yayar’ın haricindeki üç zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini kaydetti.

Polis memuru Ercan Kunduracı, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifade doğrultusunda söz konu levhaların Haspolat bölgesinde bir mandıra içerisinde gizlenmiş vaziyette tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis bölgede birçok benzer şikâyet olduğunu ve onlarında araştırılacağını belirterek zanlıların soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar pişman olduklarını söylediler.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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