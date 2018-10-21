Arıcı, düştü mü atıldı mı?

Gemikonağı’nda rahatsızlığa neden olup, kendisine müdahale ettikleri için tartıştığı apartman sakinlerinin evine giren Saltuk Buğra Arıcı, 7 metreden düşerek ağır yaralandı. Arıcı’nın balkondan mı düştüğü yoksa kavga ettiği kişiler tarafından aşağıya mı atıldığı araştırılıyor

Evrim KAMALI

Gemikonağı’nda uygunsuz hareketler yaparak rahatsızlığa neden olup, kendisine müdahale ettikleri için tartıştığı apartman sakinlerinin evine giren Saltuk Buğra Arıcı adlı genç, 7 metreden düşerek ağır yaralandı.

Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Mahkeme zanlılarla ilgili üçer gün tutukluluk kararı aldı.

23 yaşındaki Saltuk Buğra Arıcı dün sabah saat 04.30’da Salahi Mehmet Sokak üzerindeki Aycan Apartmanları E Blok önünde, apartmanda ikamet eden

25 yaşındaki Selami Ayabumi Timat Ayo ve 24 yaşındaki Kabwe Katango ile tartıştı.



Daha sonra söz konusu şahıslar ve 27 yaşındaki Tolulope Opeyemi Ajayi’nin bulunduğu daireye çıkan Arıcı, henüz tespit edilemeyen bir şekilde 7.30 metre yüksekliğindeki balkondan beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Olayda ağır yaralanan Arıcı, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Bahse konu 3 şahıs ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan 27 yaşındaki Mukamba Kalaluka ve 19 yaşındaki Maria Matyola da tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefke Polis Karakolu’nda görevli Müfettiş Muavini Fikri Binatlı olayla ilgili bulguları aktardı. Binatlı, 20 Ekim’de, saat 04.30’da, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Aycan Apartmanları E Blok önünde, 23 yaşındaki Saltuk Buğra Arıcı ile aynı apartmanda ikamet eden Selami Ayabumi Timat Ayo, Tolulope Opeyemi Ajayi, Saltuk Buğra Arıcı’yı bina önünde yola işediğini görmeleri üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığını anlattı. Polis, alkol tesiri altında olan Saltuk Buğra Arıcı’nın kavga etmek amacıyla 15 numaralı daireye çıktığını, kapıyı zorla açıp, evin içindeki bazı eşyaları kırıldığını mahkemeye aktardı. Binatlılı, tartışma esnasında Arıcı’nın 7.30 metre yüksekliğindeki balkondan düşerek, ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Arıcı’nın balkondan atıldı mı yoksa düştü mü? Bu hususun araştırıldığına işaret eden Binatlılı, Arıcı’nın yoğun bakımda olduğundan ifadesinin alınamadığını kaydetti.

Polis Müfettiş Muavini Fikri Binatlı, olayda ağır yaralanan Saltuk Buğra Arıcı’nın, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.Binatlılı, olayla ilgili birçok kişiden ifade alınması gerektiğini, bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, müştekinin ölmesi durumunda soruşturmanın boyut değiştireceğine vurgu yapıp soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.