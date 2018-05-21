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Arazide başlayan yangın evlere sıçrıyordu

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Ağırdağ'da Pine House isimli restoranın batı kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yanarken, yangın az daha evlere sıçrıyordu

Arazide başlayan yangın evlere sıçrıyordu
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Lefkoşa - Girne anayolu üzerindeki Ağırdağ köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde yaşanan yangın az daha evlere sıçrıyordu.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 19:00 sıralarında, Ağırdağ'da Pine House isimli restoranın batı kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı. Yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürüldü. 

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın bölgede heyecanlı dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

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