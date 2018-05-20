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Arazide başlayan yangın evlere sıçrıyordu

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Arazide başlayan yangın evlere sıçrıyordu
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Lefkoşa - Girne anayolunun Ağırdağ köyü yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan yangın az daha evlere sıçrayıyordu.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 19:00 sıralarında, Ağırdağ'da Pine House isimli restoranın batı kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı. Yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürüldü. 

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın bölgede heyecanlı dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

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