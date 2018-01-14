Arasta’da uyuşturucu satacaktı

KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği hintkenevirlerini satmak için gelen ancak şüpheli tavırları nedeniyle devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan Georgios Baimpourntidis’in üzerinde 65 gram uyuşturucu bulundu

Evrim KAMALI

KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği hintkenevirlerini satmak için gelen ancak şüpheli tavırları sebebi ile devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan 21 yaşındaki zanlı Georgios Baimpourntidis dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili buğuları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Georgios Baimpourntidis’in Lokmacı Sınır Kapısından 12 Ocak saat 23.00 raddelerinde ülkemize giriş yaptığını ve arasta bölgesinde dolaştığı sırada polisler tarafından şüpheli görülmesi sebebi ile üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada yaklaşık 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlının gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan 65 gram olarak 470 euro karşılığında aldığını ve KKTC’ye müşteri bulması durumunda satmayı düşündüğü için getirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu, alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.