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Arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi

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Girne Antik limanda mendirek civarında bu sabah saat 9:00 sıralarında Halil Karakız isimli bir genç denize düştü. Şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmak için arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı.

Arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi

 

Edindiğimiz bilgiye göre 25 yaşındaki Halil Karakız saat 09.00 sıralarında Mendirek yakınlarında denize düştü. Şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Karakız’ı kurtarmak için 21 yaşındaki arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı. Her iki genç yüksek dalgaların arasında kaldı. Dalgalar tarafından kıyıya itilen Arif Gökçek kurtarılırken, gözden kaybolan Karakız’ı kurtarmak için havadan ve denizden arama başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne Antik Limanda mendirek üzerinde bulunan bir erkek şahın denize düşerek kaybolduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu şahsı arama ve kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan destek verdiği belirtildi.

Son aldığımız haberlere göre ise arama kurtarma çalışmalarının hava muhalefeti nedeniyle durdurulduğu yönünde. 

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