Araçtan sahte mühürler çıktı

Lefkoşa’da kaza yapan aracın içinden ülkedeki üniversitelere, bakanlıklara ve TC Büyükelçiliği ile Nijerya Büyükelçiliği'ne ait sahte mühürler bulundu. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen bir trafik kazasında araç içerisinde yapılan kontrolde sahte resmi devlet dairesi mühürleri ve üniversite mühürleri bulundu.

Polis trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan ve ekibinin başarılı çalışması sonucu ortaya çıkarılan sahte mühürlerle ilgili Abdullahi Bashir Bakari, Muhammad Tahir Idris, Yusuf Daura Ahmed ve Abdulrahman Bello adlı kişiler tutuklandı.

Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, 03.10.2019 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde Zanlı 2 Abdullahi Bashır Bakarı'nin kirasında bulunan ve zanlı 1 Muhammad Tahir Idrıs'in kullanmakta olduğu ZPK 686 plakalı araçla bir trafik kazası yaptığını ve kaza mahalline giden polis ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda 7 adet ıslak ve 3 adet soğuk olmak üzere KKTC'de faaliyet gösteren çeşitli üniversitelere, bakanlıklara ve TC Büyükelçiliği ile Nijerya Büyükelçiliği'ne ait damga mühürleri bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda aracı kiralayan Zanlı 1 ve Zanlı 2 ile 2 gün önceye kadar Lefkoşa'da Yapım 61 D5 K/Kaymaklı adresinde birlikte kaldığı tespit edilen Zanlı 3 Yusuf Daura Ahmed Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, ayni gün her 3 zanlının Lefkoşa'da bulunan ikametgâhları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ışığında arandığını ancak herhangi bir emareye ulaşılamadığını anlattı. Polis, yine Zanlı 1’in polise yapmış olduğu beyanda sahte olduğuna inanılan mühürleri yurtdışından Zanlı Abdulrahman Bello için KKTC'ye getirdiğini söylemesi üzerine, sabah saatlerinde Zanlı 4’ün Lefkoşa'daki ikametgâhında tespit edilerek şubeye celp edildiğini belirtti. Polis, “Mesele görüldüğü üzere ciddi bir meseledir ve tahkikatımız henüz yeni başlamıştır. Bu sahte olduğuna inanılan mühürlerle sahte evrak düzenlenip tedavüle sürüldüğü kuvvetle muhtemeldir.

Meselede alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken emareler vardır. Zanlıların serbest kalmaları halinde alınacak ifadelere ve bulunması gereken emarelere etki edeceği aşikârdır. Bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için her zanlının da 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.