Araçtan para çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Lefkoşa'da park halindeki bir araç içerisinde bulunan çantadan toplam 3120 TL para çaldığı iddiasıyla şüpheli olarak görülen bir kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlamasında şüpheli olduğu için tutuklanan isminin baş harfleri zanlı Ö.B dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, 31.10.2019 tarihinde 11.40-12.00 saatleri arasında, Lefkoşa'da, Uray Sokak'ta bulunan Lefkoşa Belediye Pazarı'nın doğu tarafındaki ikinci giriş kapısı önünde park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin şikâyetçi Faruk Avcı’ya ait PF 988 plakalı Nissan NV 200 Vanette marka araç içerisinde bulunan siyah renk markasız deri cinsi küçük el çantasının içerisinde bulunan toplam 8660 TL içerisinden 3120 TL paranın (5540 kaldı) sirkat edildiğini belirtti.

Polis, ayni gün şikâyetçi saat 11.40 raddelerinde K. Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Şirin Market isimli işletmesinin manav reyonu malzemelerini satın almak üzere belediye Pazarında bulunan Baki manav isimli işletmeye alışveriş maksatlı gitmiş olup siparişlerini verdiği zanlı Ö.B'e kilitli halde bıraktığı konu aracın anahtarını da verdiğini ve zanlının el arabasına yüklemiş olduğu malzemeleri konu araca tek başına gidip yerleştirdikten sonra aracın anahtarlarını şikâyetçiye teslim ettiğini ancak saat 12.00 raddelerinde konu aracına giden şikâyetçi el freni boşluğunda bulunan çanta içerisindeki toplam 8660 TL içerisinden 3120 TL paranın sirkat edildiğini fark ederek olayı polise aktardığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili şüpheli görülen Ö.B’nin derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, şüpheli olan zanlının lehine ve aleyhine yapılacak soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.