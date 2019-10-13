banner255
banner69
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
76 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
83 0
 
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
122 0
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
15 0
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
79 0
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
129 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
65 0
banner82

Araçta uyuşturucu

banner27

Haspolat’ta şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Aracı kullanan Emre Şahin, söz konusu uyuşturucuyu Ümit Kabukçu’dan aldığını itiraf edince iki zanlı da tutuklandı

Araçta uyuşturucu
banner267

Evrim KAMALI

Şüpheli görülen araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Emre Şahin ve konu maddeyi ona verdiği iddiası ile tutuklanan zanlı Ümit Kabukçu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 11 Ekim 2019 tarihinde saat 18.30 sıralarında Mağusa -  Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen zanlı Emre Şahin’in Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde ve aracında yapılan aramada sağ arka yolcu paspası üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, gönüllü ifade veren zanlı Emre Şahin’nin, konu maddeyi ayni gün zanlı Ümit Kabukçu’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Ümit Kabukçu’nın de evinde tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.