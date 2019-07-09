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Araçta baygın vaziyette bulundular

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Lefkoşa’da uyuşturucu kullanan iki kişiden biri araçta baygın halde bulundu

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Araçta baygın vaziyette bulundular
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da, önceki gün uyuşturucu madde tesiri altında bulunan zanlılar 23 yaşındaki Derviş Batural ve 24 yaşındaki Gökhan Ekenel tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 7 Temmuz tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin zanlı Derviş Batural’ın yolcu olarak bulunduğu ve Lefkoşa’da sakin zanlı Gökhan Ekenel’in kullanımında bulunan DJ638 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde söz konusu aracın şoför mahallinde oturan Gökhan Ekenel’in kendinden geçmiş vaziyette tespit edilmesi üzerine 112 Acil Servis ile hastaneye sevk edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder zanlı Derviş Batural’ın huzurunda ise söz konusu araçta yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile sigara paketi içerisinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit tekzip edileceğini, kayıp emareler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar pişman olduklarını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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