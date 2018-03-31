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Araçlar didik didik arandı

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Lefkoşa ve Gazimağusa Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanlarında dün akşam asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Araçlar didik didik arandı
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Lefkoşa’daki operasyonda alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.       
Operasyona katılan Lefkoşa trafik devriyeler amiri Kutlay Malek, Lefkoşa Trafik Devriyeler A kolu sorumlusu Songül Aki ve Lefkoşa trafik tahrikat amiri Mehmet Özatılgan, denetimlerde 532 araç sürücüsünden 81’i hakkında ileri işleme gidildi, 5 araç trafikten men edildiğini bildirdi.
Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda ise; bet ofisleri, gece kulübeleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler, alkollü içki satışı yapan mekanlar ile kumarhaneler kontrol edildi. 
Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 200 araç sürücüsünden 91 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 

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