Aracıyla hendeğe uçtu

Mağusa’da dün sabah Aşıklar Yolu olarak bilinen yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, hendeğe uçtu. Sürücünün beli kırıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün meydana gelen kazada bir araç hendeğe uçtu, araç hurdaya dönerken sürücüsünün ise beli kırıldı.

31 yaşındaki Seda Akkoyun, dün sabah saat 08:00’de Aşıklar Yolu olarak bilinen yolda DJ 144 plakalı aracı ile seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeder çıkıp 8 metre yüksekliğindeki surlardan hendeğe uçtu.

ek yoldan

Kazada yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsü Seda Akkoyun, belinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.