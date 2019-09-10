Aracını sigortaya tamir ettirmek için kaza yaptı

Daha önce yaptığı basit kazada polis çağırıp rapor tutturmadığı için zararı karşılanmayan Gökhan Polat, aracını sigortaya tamir ettirmek için Girne çevre yolunda kasten bariyerlere çarparak kaza yaptı

Evrim KAMALI

Aracını sigortaya yaptırmak için kaza yapıp polise ihbarda bulunan Gökhan Polat’ın sahterkarlığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Girne’de basit bir trafik kazası yaptığını ancak polis çağırıp rapor tutturmadığı için sigorta şirketinin aracın ön kısımlarında meydana gelen hasarı karşılamadığını söyledi. Polis, zanlının aracını sigortaya tamir ettirmek amacı ile 5 Eylül tarihinde Girne çevre yolunda kasten bariyerlere çarparak, kaza yaptığını, polisi arayıp kaza yaptığına dair bilgi verdiğini ifade etti.Polis memuru, karakolda ifadesi alınan zanlının şüpheli davranması üzerine ileri bir soruşturma yapıldığını ve kazayı kasten ve bilinçli olarak yaptığını itiraf ettiğini söyledi.Polis, zanlının ifadesinde sigorta şirketine aracı yaptırmak amacı ile böyle bir yolu seçtiğini itiraf ettiğini ifade etti.Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.