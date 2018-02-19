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Aracında ölü bulundu

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Gazimağusa’da 37 yaşındaki Hüsnü Deniz, Önder Alışveriş Merkezi’nin önünde park halindeki aracının içinde ölü bulundu.

Aracında ölü bulundu
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Polis, Deniz’in dün gece saat 23.50 sıralarında ES 701 plakalı salon araç içerisinde aniden rahatsızlanarak vefat ettiğini açıkladı. 
 

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla bugün otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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