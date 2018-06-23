Aracında baygın halde bulundu

Mağusa’da aracında baygın tespit edilen Gökhan Doğan’ın tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan dört adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabah aracında uyurken tespit edilen Gökhan Doğan’ın tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Doğan aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Doğan, 13 Haziran 2018 tarihinde ise 7 gr 477 mlgr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etmekten dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, zanlı Gökhan Doğan’ın 22 Haziran tarihinde saat 09:00’da Mağusa’da yol kenarında aracı içerisinde uyurken tespit edildiğini söyledi. Zanlının aracında yapılan aramada tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulunduğunu belirten Selvili, zanlının tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Selvili, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Doğan’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.