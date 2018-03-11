Aracında av tüfeği fişekleriyle yakalandı

Mağusa’da polis ekipleri tarafından alkollü araç sürerken tespit edilen Kıbrıslı Rum Nicolas Hadjıracleous’un aracında çok sayıda patlayıcı madde ile av tüfeği namlusu bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından alkollü araç sürerken tespit edilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Nicolas Hadjıracleous’un aracında 214 adet canlı av tüfeği fişenki ile 1 adet av tüfeği namlusu bulundu. “Kanunsuz ateşli silah ithal, taşıma ve tasarruf” ve “Kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarruf” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Hadjıracleous aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Olayın tahkikat memuru Osman Üreten, zanlı Nicolas Hadjıracleous’un 9 Mart tarihinde saat 23:26’da kullanımındaki aracın içerisinde 214 adet Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği ve 1 adet ateşli silah parçası olan av tüfeği namlusu bulunduğu halde Akyar Kara Giriş Kapısından gerekli muhaceret işlemlerini yaptıktan sonra KKTC’ye geçerek kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde ithal edip taşıyarak tasarrufunda bulundurduğunu açıkladı. Zanlının 10 Mart tarihinde saat 01:30 raddelerinde trafik polis ekiplerince yapılan kontrol neticesinde alkollü olarak tespit edildiğini belirten Üreten, daha sonra zanlının aracında yapılan aramada 214 adet canlı av tüfeği fişenki ile av tüfeği namlusu bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Üreten, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, zanlı Nicolas Hadjıracleous’un tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.