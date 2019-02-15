Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda

Lefkoşa’da akşam saatlerinde Şefler Cafe önünde aracın çarptığı Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki Shahlo Bekenova ağır yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da bu akşam Şefler Cafe önünde aracın çarptığı Türkmenistan uyruklu Shahlo Bekenova ağır yaralandı.

Kaza saat 19:50 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki Merve Türksev, yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki Shahlo Bekenova çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.