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Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Karaoğlanoğlu’nda bir aracın çarptığı 20 yaşındaki Ngoy David Kakudji adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

 

Kaza, dün gece 22.30 sıralarında meydana geldi. Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Girne istikametine seyreden 22 yaşındaki Mustafa Volkan Hasanbulli’nin kullandığı GB 606 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu, o sırada yolun kuzeyinden güneyine yürüyen Ngoy David Kakudji’ye çarptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsünün tutuklandığını bildiren polis, soruşturmasını sürdürüyor.

Bu kazayla 2020’deki trafik kazalarında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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