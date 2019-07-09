Aracın bagajından ceset çıktı

Lefkoşa Okullar Yolu’nda bir aracın bagajından erkek cesedi çıktı. Cesedin bir haftadır kendisinden haber alınamayan Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale olabileceği iddia ediliyor

Lefkoşa Okullar Yolu’nda dün bir aracın bagajından erkek cesedi çıktı. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

Bölgede çok ağır bir kokunun hakim olduğu ihbarını alan polis, olay yeri inceleme, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye giderek inceleme yaptı.

Lefkoşa’da okullar yolu üzerinde, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanındaki toprak alanda park halinde bulunan ML 819 plakalı salon aracın bagaj kısmında çürümüş bir erkek cesedi çıktı.

Cesedin bir süredir kayıp olduğu bildirilen siyahi bir şahsa ait olduğu da olay yerinden elde edilen bilgiler arasında.

Olay yerindeki ilk incelemede cesedin başında büyük bir yara olduğu tespit edildi. Polis, itfaiye olay yeri inceleme ekipleri cesedi incelenmek üzere Adli Tıp'a, aracı da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne kaldırdı.

Polis Basın Subaylığı, okullar yolunda bagaj içerisinde bulunan cesedin kimliğinin henüz netlik kazanmadığını, kime ait olduğunun bugün yapılacak otopsi sonucu belirleneceğini açıkladı.

CESET, KAYIP NİJERYALI’YA MI AİT?

Öte yandan dün cesedi bulunan 1 Temmuz 2019'da Gönyeli’deki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nijerya uyruklu Obasanjo Adeola Owoyale olabileceği iddia ediliyor.

Polis henüz bu bilgiyi doğrulamazken güvenlik güçleri cansız bedenin 33 yaşındaki kayıp Obasanjo Adeola Owoyale'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Aracın arka bölümünde vuruk izleri olduğu görüldü