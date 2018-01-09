Aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatılırken, kazaya karışan pick-up van sürücüsü aracı bırakarak kaçtı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 22:45 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde NP 062 plakalı pick-up aracı ile batı istikametine doğru seyreden kimliği meçhul şahıs, Tofaş ışıklarına geldiği zaman o esnada karşı istikametten gelip sağa Şht Ahmet Ruso Caddesine dönüşe geçen 25 yaşındaki Aykan Çınar yönetimindeki GM 019 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpışmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GM 019 plakalı araç sürücüsü Aykan Çınar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Salih Beyaz ve Olcay Alev kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar. NP 062 plakalı araç sürücüsü olay yerinden ayrılmış olduğundan henüz isim tespiti yapılamadı. Bu arada kaza yerinde pick-up van araçtan bira şişesi ve rakı kadehi çıktığı bildirildi.