Araç yangını korkuttu

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, motor bölümünden aniden alev alarak yanmaya başladı

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Lefkoşa’ya doğru ilerlemekte olan aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarından kaynaklanan yangın sonucunda pick up aracın ön bölümü küle döndü.

Dün saat 11:00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzeri Ciklos mevkiinde, Michail Alexander yönetimindeki HY 995 plakalı pick-up araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı ile ön panel, ön koltuklar ve ön lastikleri yanarak zarar gördü. Yaşanan bu yangın nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksarken, sürücülerin yol çalışmaları nedeniyle yavaşlayan trafik dolayısıyla isyanının daha da büyümesine neden oldu.