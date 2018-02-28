banner107
13 0
39 0
23 0
14 0
18 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
23 0
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
16 0
45 0
banner82
banner147

Araç yangını korkuttu

banner27

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, motor bölümünden aniden alev alarak yanmaya başladı

Araç yangını korkuttu
banner137

 

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Lefkoşa’ya doğru ilerlemekte olan aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarından kaynaklanan yangın sonucunda pick up aracın ön bölümü küle döndü.

Dün saat 11:00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzeri Ciklos mevkiinde, Michail Alexander yönetimindeki HY 995 plakalı pick-up araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı ile ön panel, ön koltuklar ve ön lastikleri yanarak zarar gördü. Yaşanan bu yangın nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksarken, sürücülerin yol çalışmaları nedeniyle yavaşlayan trafik dolayısıyla isyanının daha da büyümesine neden oldu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.