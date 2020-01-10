Araç Yangını

Bugün saat 14:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 2-3 km'leri arasında, Azamad Kamalov yönetimindeki NZ 584 plakalı tır araç güney istikametine doğru seyrettiği sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu aracın şoför kabini ve tekerlekleri yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa süreliğine trafiğin durmasına sebep yangının ardından yolun temizlenmesiyle yol yeniden trafiğe açılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.