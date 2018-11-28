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Araç, otobüsün altına girdi

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Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda seyreden araç, önünde seyreden otobüsün arkasına çarptı. Araç, otobüsüsün altına girerken, üç kişi yaralandı

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Araç, otobüsün altına girdi
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Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazası, görenleri korkuttu. Bir aracın, otobüsün altına girmesiyle meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Cemal Gürsel Caddesi’nde saat 16.30 raddelerinde meydana geldi.

26 yaşındaki TC uyruklu Kerim Tek, Cemal Gürsel Caddesi boyunca EN 072 plakalı salon aracıyla soldan ikinci şerit içerisinde batıya doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken, Kuğulu Park önlerine geldiğinde o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden 44 yaşındaki Ahmet Alp yönetimindeki TNR 424 plakalı otobüsün arkasına çarptı.

Araç, otobüsüsün altına girerken araç sürücüsü Kerim Tek ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Bilal Gülmez ve 18 yaşındaki Hakkı Kartal yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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