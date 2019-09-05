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Araç hurdaya döndü

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Cihangir yakınlarında turist minibüsü süt taşıyıcısına arkadan çarptı; kaza sonucu yaralanan olmadı

Araç hurdaya döndü
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Ercan - İskele Anayolu üzerinde Cihangir yakınlarında süt fabrikasına dönüşe geçen süt aracına arkadan çarpan araç yürekleri ağza getirirken yaralanan olmaması sevindirdi.

Kaza dün saat 09:00 sıralarında meydana geldi.

19 yaşındaki Ahmet Bal, yönetimindeki TGV 040 plakalı araç ile Ercan İskele Anayolu üzerinde Ercan’a doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun solunda bulunan Gülgün Süt fabrikasına dönüşe geçen 32 yaşındaki Emrah Kıstı, yönetimindeki MG 680 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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