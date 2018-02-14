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Araç, fuarın bahçesine daldı

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Yakın Doğu Bulvarı üzerinde süratli şekilde seyreden araç sürücüsü, kaldırıma çıktı, fuar alanının duvarlarını devirdi, ağaçları ezdi geçti ve fuarın bahçesinde durabildi

Araç, fuarın bahçesine daldı
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Murat ASLAN

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı olarak bilinen çift şeritli yolda dün sabaha yakın meydana gelen kazada yoldan çıkan araç, Fuar Alanı duvarını devirip takla atarak durabilirken, araçta yolcu olan bir kişi kazayı hafif yaralanarak atlattı.

Kaza dün saat 03:00 sıralarında meydana geldi.

23 yaşındaki Büşra Erdoğan, yönetimindeki LV 336 plakalı salon araç ile Yakın Doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan kaldırıma çarptı. Çarpma sonrasına fuar alanını çevreleyen demir korkulukları hasara uğrattıktan sonra takla atan Erdoğan yönetimindeki araç, fuar alanı içerisindeki ağacı devirerek durabildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Yasin Salan hafif yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

 

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