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Araç dere yatağına uçtu

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Değirmenlik-Başpınar yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra dere yatağına uçtu. Kazada biri çocuk üç kişi yaralandı

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Araç dere yatağına uçtu
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Murat ASLAN

Değirmenlik-Başpınar yolunda önceki gece meydana gelen trafik kazası görenleri korkuttu. Kazada biri çocuk üç kişi yaralandı.

Kaza saat 00:15 raddelerinde, Değirmenlik'te Değirmenlik-Başpınar yolu üzerinde meydana geldi.

Değirmenlik'te sakin 34 yaşındaki Gülşen Gün, EE 073 plakalı Honda marka salon aracıyla kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken,

direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra 2 metre derinliğindeki dere yatağı içine düşüp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan Gülşen Gün ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Mehmet Gün ve 9 yaşındaki Ada Gün, kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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