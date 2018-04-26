Araç çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarptı

Lefkoşa’da öğle saatlerine doğru Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan YDÜ Kavşağı yakınlarında ana yola dikkatsizce giriş yapan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü orta refüje çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 12:15 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yönetimindeki DV 439 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mehmetali Demirel, o esnada gidiş istikametine göre solunda bulunan Raif Denktaş Caddesi üzerinden anayola dikkatsizce giriş yapan plakası ve sürücüsü meçhul araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırması neticesinde orta refuje çarpıp refuj içerisinde takla atmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Caner İrez kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar.