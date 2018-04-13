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Araç bir anda alev aldı

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Lefkoşa’da seyir halinde alev alan araç, büyük hasar gördü

Araç bir anda alev aldı
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Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Bolu Sokak üzerinde seyir halinde alev alan araç, büyük hasar gördü.

Seyir halindeyken kısa sürede alev alan ES 048 plakalı araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında aracın motor bölümü, ön motor kaputu tamamen yanarak zarar görürken, ısıdan dolayı aracın ön camı patladı ve ön farları yanarak zarar gördü. Bir anda yanmaya başlayan aracın, adada öğrenim gören Abdallah Mowafaq Abukhorma isimli bir gence ait olduğu öğrenildi. Gerçekleşen olay sonrasında herhangi bir yaralanma olması sevindirdi

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