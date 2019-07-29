 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
22 0
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
34 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
248 0
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
154 0
50 0
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
17 0
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
12 0
banner82

Araç bagajında ülkeye girdi

banner27

Lefkoşa’da yapılan operasyonda 27 Temmuz 2019 tarihine kadar KKTC’de izinsiz bulunduğu tespit edilen zanlı Mildred Solis’in ülkeye 2018 Temmuz ayında Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan markası ve plakası meçhul bir aracın bagajında girdiği belirlendi

Araç bagajında ülkeye girdi
banner267

(Kamalı Haber)

Ülkemize araç bagajında yasadışı giriş yaptığı tespit edile zanlı Mildred Solis tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer,  zanlı Mildred Solis’in Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarından tutuklanan tutuklandığını belirtti. Gencer, zanlının 2018 Temmuz ayında Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan markası ve plakası meçhul bir aracın bagajında yetkili makamlardan izin almadan KKTC’ye giriş yaptığını anlattı. Gencer, polis kontrollerinde zanlının KKTC’ye yasal yolla girişinin olmadığı ve 27 Temmuz 2019 tarihine kadar KKTC’de izinsiz bulunduğunun belirlendiğini belirtti. Gencer, incelenecek kamera kayıtları ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.