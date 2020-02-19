Arabasında unuttuğu fişekler başını yaktı

Metehan’dan KKTC’ye giriş yapan Kıbrıslı Rum’un aracında 154 adet canlı av tüfeği fişeği, sopa ve 3 adet bıçak bulundu. Mahkemede söz alan zanlı “Av dönüşü aracımdan indirmeyi unuttum” dedi, ancak mahkeme zanlıyı cezaevine gönderdi

Evrim KAMALI

Aracında unuttuğu av fişekleri ile ülkemize Kermiya Sınır Kapısından girmek isterken yakalanan zanlı Georgios Andreou dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban olayla ilgili bulguları aktardı. Şaban huzurda bulunan zanlı Georgios Andreou’nun “Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Tecavüzkâr Alet Taşıma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 17 Şubat tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı Georgios Andreou'nun kullanımında bulunan AAH 532 plakalı Honda marka salon araçta yapılan aramada araç içerisinde 154 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği, tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul sopa ve 3 adet bıçak bulunduğunu söyledi. Polis suçüstü tutuklanan zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Avcıyım ve iznim var ancak av dönüşü aracımdan indirmeyi unuttum kötü bir niyetim yoktu pişmanım özür dilerim dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.